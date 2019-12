Manovra | fiducia del Governo sul testo blindato del Senato

Un "piccolo miracolo" tra le polemiche. Ultima fiducia sulla Manovra : Con il voto di fiducia domani alla Camera, la manovra 2020 si appresta a superare l’ultimo passaggio parlamentare. Per il governo, si tratta di un “piccolo miracolo”, in un momento in cui la maggioranza continua a essere attraversata da tensioni e accuse incrociate. Per scongiurare il rischio di esercizio provvisorio, l’esecutivo ha blindato il testo in seconda lettura.“Con la Legge di Bilancio non ci limitiamo a ...

Manovra in dirittura di arrivo - il governo ha posto la fiducia. Domani il voto alla Camera : Domenica di lavoro per i deputati in attesa del «sì» alla Manovra previsto per Domani, lunedì. Il governo ha infatti posto la questione di fiducia sulla legge di Bilancio dell’esecutivo giallorosso. Lo ha comunicato all’Aula il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Il voto a Montecitorio è previsto per il pomeriggio di Domani. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 14 e l’appello nominale ...

Manovra - le opposizioni annunciano ricorso alla Consulta : “Con la fiducia preclusa la discussione in Parlamento” : Dopo l’annuncio di Matteo Salvini, le opposizioni hanno ufficializzato che faranno ricorso alla Consulta sulla Manovra perché ritengono che con la fiducia sia stata preclusa la discussione in Parlamento, violando la Costituzione. I capigruppo alla Camera Riccardo Molinari (Lega), Mariastella Gelmini (Forza Italia) e Francesco Lollobrigida (FdI) hanno parlato di Manovra “blindata”. Molinari ha sottolineato: “Faremo ricorso ...

Manovra : Salvini annuncia ricorso alla Consulta contro la fiducia : Fdi ha abbandonato per protesta la conferenza dei capigruppo alla Camera per l'intenzione della maggioranza di chiudere prima di Natale la Manovra, verosimilmente il 23 dicembre

Governo avanti a colpi di fiducia : oggi sul dl fisco - domenica 22 sulla Manovra : Il dl fiscale passa all'esame dell'assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato dove, secondo quanto si apprende, in giornata è previsto l'ok con il voto di fiducia.

Italia viva abbaia ma non morde. Sì alla fiducia sulla Manovra. Via libera alla Legge di Bilancio con 166 Sì e 128 No. I renziani prima minacciano e poi votano la Finanziaria : Missione compiuta. Nato per evitare la stangata dell’Iva e approvare dunque la Manovra Finanziaria, ponendo il voto di fiducia al Senato il Governo giallorosso ha centrato il suo principale obiettivo. Con un testo rivisto infinite volte dopo la bozza salvo intese approvata due mesi fa dal Consiglio dei ministri, con circa 300 modifiche in Commissione e apportate anche le ulteriori modifiche chieste dalla Ragioneria dello Stato, oltre a fare gli ...

La Manovra incassa la fiducia al Senato. Ma Renzi chiede un cambio di passo : Il via libera del Senato alla manovra arriva con 166 voti a favore. Un buon risultato per il governo che vede aumentare i voti della maggioranza: erano 164 quando palazzo Madama ha votato per il Mes, sono due in più oggi. Tuttavia lo stato di salute dell'esecutivo non permette ottimismi. Anche oggi, in una giornata che avrebbe dovuto far registrare solo commenti entusiastici per l'aver scongiurato l'aumento dell'Iva, non sono mancati ...