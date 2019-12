Maltempo Lazio | chiusi tratti sulla SS7 Appia e SS148 Pontina

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa dele per la caduta di rami e albericarreggiata, si registrano numerosi disagiAA7in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamenteSS7 ‘’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco.L'articoloSS7Meteo Web.

LuceverdeRoma : #Protezionecivile #Lazio #maltempo Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale ??#allertaARANCIONE e… - Italpress : RT @StradeAnas: #Maltempo #Lazio ?????Anas al lavoro su #Appia e #Pontina -caduta di rami e alberi in carreggiata -#SS7 chiusi tratti al km… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Maltempo Lazio, Linea Roma – Cassino: dalle 9.30 circolazione sospesa per presenza… -