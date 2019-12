Franco Cfa | per 8 Paesi africani finisce l’era della moneta unica delle ex colonie

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Bénin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo voltano pagina: gli ottodell’Africa occidentale, dopo sei mesi di negoziati con la Francia, hanno deciso una riforma radicale delCfa, lain vigore neiquasi tutti exfrancesi. Da luglio 2020 ilCfa si chiamerà Eco, ha annunciato il presidenteCosta d’Avorio, Alassane Ouattara, parlando al fianco di Emmanuel Macron, che ha definito il colonialismo “un errore profondo, una colpaRepubblica”. La riforma annunciata prevede che le banche centrali dell’Africa occidentale non debbano più depositare la metàloro riserve di cambio presso la Banca di Francia, un obbligo che era percepito come una umiliante dipendenza da Parigi da molti, incluso Otto Bitjoka, economista e presidente dell’associazione pansta Ucai ...

sole24ore : #Africa, addio al franco #CFA: la nuova moneta si chiamerà #ECO - Agenzia_Ansa : 'Eco' sostituirà in Africa il franco Cfa. Eliseo, 'con questo mettiamo fine a tutte le illazioni' #ANSA - CottarelliCPI : #PopolareBari:Di Maio dice che i soldi verranno messi se necessario, ma solo per salvare i risparmiatori, non i ban… -