Bimbo 7 anni cade nel fiume, è grave

Un bambino di setteè ricoverato in prognosi riservata al Meyer di Firenze dopo essere caduto nelPescia a Ponte Buggianese (Pistoia). Il piccolo era in bicicletta con i genitori e avrebbe perso l'equilibrio, forse tradito da una buca, finendo nelin piena per le piogge degli ultimi giorni. A salvare il,trascinato dalla corrente, è stato il padre che si è gettato in acqua ed è riuscito a raggiungerlo portandolo sulle sponde del. In arresto cardiaco ilè stato rianimato sul posto.(Di domenica 22 dicembre 2019)