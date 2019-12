Belen Rodriguez è incinta per la seconda volta?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ludovica Marchese L’ultimo scatto postato sui social da, in cui appare coperta solo da un velo trasparente, fa crescere i dubbi sulla presunta gravidanza: l’argentina è di nuovoè senza dubbio una delle donne più amate del momento. Oltre che bellissima, infatti, la showgirl argentina è anche simpaticissima ed è proprio questo mix perfetto a renderla irresistibile agli occhi degli uomini, incantando tutti su Instagram, il social network preferito dai Vip. Proprio poche ore fa l’affascinanteha lasciato nuovamente tutti senza fiato con alcuni scatti tratti da uno shooting bollente. Come se non bastasse, ha voluto anche interagire con i suoi followers di Instagram facendo loro una semplice domanda: "Avete finito di incartare i regali di Natale? Io mi sono portata avanti!". Fin qui una domanda come le altre, se non fosse ...

