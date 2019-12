Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNon sono solo i cittadini a lamentare disagi per quanto sta accadendo inAmalfitana a causa del maltempo. Are con una dura nota è anche ilche rappresenta gli autisti. In particolare Gerardo Arpino, segretario provinciale dellaha diffuso una nota. Ecco il testo: “È ora di dire basta!!! La situazione sulla s.s.163 è diventata insostenibile. Stanno venendo meno tutti i principi di sicurezza, sia per i conducenti dei bus che per gli utenti, oltre a tutta la popolazione che vive in quelle zone. Riteniamo doveroso ed urgente un intervento strutturale su tutto il crostone roccioso che abbraccia la statale. Rilanciamo con urgenza un tavolo tecnico con prefettura; Anas e sindaco dei comuni. La sicurezza è una priorità esse viale e non può essere vista come un costo”. L'articoloin, ladel...

anteprima24 : ** Viabilità in Costiera, la #Protesta del sindacato Filt-Cgil ** - salernonotizie : Viabilità: Costiera Amalfitana in ginocchio dopo frana a Maiori. Riunione in Prefettura - salernopost : Frana sulla SS163, convocato d’urgenza un incontro in Prefettura su richiesta dei Sindaci Stamane è stato convocato… -