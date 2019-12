Sir Tony Pappano torna nel Sannio alla guida dell’Orchestra Filarmonica di Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSir Antonioapre la sesta Stagione concertisticadi.Si consolida ancora di più il legame tra il noto direttore d’orchestra di origini sannite e la giovane compagine orchestrale. Domenica 12 gennaio 2020, alle ore 19.00, presso il Teatro Massimo in via Perasso a, Sirdirigerà l’Ofb in un programma raffinato e di grande fascino: il Prélude à l’après-midi d’un faune, di C. A. Debussy e la suite Shéhérazade, op. 35 di N. A. Rimskij-Korsakov. I due brani, capisaldi della letteratura sinfonica di fine ottocento rappresentano lo Spirito del Tempo di culture apparentemente lontane: francese e russa, fortemente caratterizzate dal differente uso dei timbri e dei pesi orchestrali, ma che trovano il loro punto di incontro nel visionario approccio degli autori a materiale extra-musicale di ...

