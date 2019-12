Piante cadute e smottamenti | pompieri in azione da Saronno a Limbiate

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 21 dicembre 2019) Daa Cogliate, da Lentate sul Seveso a, sono soprattutto lein strada per il maltempo ad avere impegnato nelle ultime ore i Vigili del fuoco di diversi distaccamenti della zona. Decine gli interventi proseguiti tutta la notte. Tra le situazioni di maggiore difficoltà si segnala Lentate sul Seveso, dove la furia del vento, unita alla pioggia incessante, ha provocato la caduta di alberi che hanno anche colpito delle auto in sosta. A Cogliate, intervento di taglio alberi pericolanti in via Leopardi, ain via Cervi. su Il Notiziario.

