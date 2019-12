Maltempo | un morto in Friuli | uno in Toscana Situazione critica in Liguria | acqua alta a

Leggi la notizia su lastampa

(Di sabato 21 dicembre 2019) In Riviera frane, venti con punte di 150 km/h e onde di 5 metri. Attese forti precipitazioni su Emilia Romagna e

HuffPostItalia : Maltempo, un morto in Friuli su strada vietata. Ancora acqua alta a Venezia - Notiziedi_it : Maltempo. Cade nel fiume in piena con la moto, ritrovato morto a 10 chilometri di distanza - Bocchinomaria : Maltempo, un morto in Friuli. Situazione critica in Liguria, acqua alta a Venezia -