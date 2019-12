Maltempo, si alzano i livelli del Po: affluenti ‘vigilati’ (Di sabato 21 dicembre 2019) Una situazione d’emergenza quella che sta vivendo l’Italia in queste ore: le precipitazioni delle ultime ore e l’innalzamento dei livelli di diversi affluenti porteranno a un incremento dei valori del fiume Po nel tratto mediano, dove si prevede il superamento della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nell’arco delle prossime 24 ore lungo il tratto tra Piacenza a Borgoforte. Lo comunica Aipo, l’agenzia che si occupa del monitoraggio costante del fiume, in collaborazione con la protezione civile regionale. Il superamento della soglia 1 potra’ verificarsi gia’ nel corso della giornata di domani anche nei rami del delta, a causa dei livelli sostenuti della marea. Attivata da AIPo la vigilanza sugli affluenti emiliani, in particolare sul torrente Enza e sul fiume Secchia.L'articolo Maltempo, si alzano i livelli del Po: affluenti ...

