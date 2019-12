Inter femminile | Eleonora Goldoni manda in delirio i follower

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Marco Gentileè molto abile sul campo di calcio dove è uno dei punti di forza dell'. La 23enne di Finale Emilia sta spopolando anche sui social L'sta pagando caro il suo primo anno in Serie A e sta faticando molto dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B. Le nerazzurre allenate da Attilio Sorbi, infatti, sono reduci dal pesante 4-0 rimediato contro la più esperta Fiorentina e in classifica occupano l'ottavo posto in coabitazione con l'Hellas Verona, con undici punti, ma con ancora una partita da recuperare: il derby contro il Milan. L'ha tre punti di vantaggio sulla Pink Bari, terzultima a quota 8 ma è abbastanza sicura di poter riuscire a mantenere la categoria dato che le ultime due posizioni sono occupate dal Tavagnacco che ha solo 4 punti e dall'Orobica Bergamo, ultima con un solo punto raccolto. Diverse ...

