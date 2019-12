Incendi in Australia | «condizioni catastrofiche» Stop ai viaggi di Natale E c’è

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Continua l’emergenzaindove le temperature alte (oltre i 40 gradi) e i venti forti non fanno che peggiorare una situazione già critica. Le autorità del New South Wales hanno chiesto alla popolazione di rimandare gli spostamenti per le vacanze di. «Chiediamo a tutti di evitare di percorrere strade che si trovino nelle vicinanze di uno», ha detto il premier del New South Wales. Emergenza anche nei dintorni di Sidney dove i vigili del fuoco stanno cercando di contenere tre grossi. Gliboschivi Gliboschivi che da settimane bruciano inhanno provocato nel frattempo una nuova vittima e intanto si prevedono» alla periferia di Sydney, oltre 5 milioni di abitanti, e temperature fino a 47 gradi. Il capo del governo di South, Steven Marshall, ha confermato la morte di una ...

