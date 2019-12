Facebook e Twitter | stop a rete di account pro-Trump | falsi profili con l' intelligenza

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si tratta della prima volta che viene rilevato l'impiego di questa tecnologia in modo sistematico per rendere glifake più realistici

matteosalvinimi : Onore a Mario Giordano. Altro che semafori rossi, difendere e tutelare prodotti e agricoltori italiani non è un dir… - virginiaraggi : Questa mattina ho voluto fare personalmente gli auguri di buon Natale ai dipendenti della rimessa Ama di via Sannio… - Giorgiolaporta : Poche ore fa ho espresso un desiderio a #BabboNatale e stasera si è dimesso #Fioramonti. È solo un anticipo, per ma… -