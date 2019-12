Atalanta-Milan dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Diciassettesima giornata di Serie A, l’ospita ilnel primo match della domenica. Laè in programma alle ore 12.30 e sarà visibile su DAZN.si sfideranno nel match delle 12.30 di domenica valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’è reduce dalla sconfitta rimediata … L'articololainTV e in? NewNotizie.it.

SkySport : ? #UltimOra #Milan ?? #Pioli: 'Ora c'è un'idea di gioco, abbiamo qualità per reggere l'urto dell'#Atalanta. Non siam… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: AC Milan 0-0 Sassuolo Bologna 2-1 Atalanta Juventus 3-1 Udinese - PianetaMilan : #ATALANTAMILAN: le parole di #Pioli in conferenza / #Video #News -