Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Sono felice diin, questa sfida mi affascina: il proprietario del club e la dirigenza hanno ben chiaro che l’obiettivo saràtrofei”, le prime parole didopo la firma del contratto di quattro anni e mezzo”. Queste le prime parole di Carlo, allenatore dell’Everton: firmato un contratto fino a giugno 2024. La presentazione è fissata per lunedì, l’esordio in panchina è previsto per il ‘Boxing Day’ contro il Burnley. Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in theLeague and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMr#EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK — Carlo(@Mr) December 21, 2019 L'articolo: “Felice diin, all’Everton l’obiettivo è ...

SkySport : ? #UltimOra #PremierLeague ? Ufficiale #Ancelotti nuovo allenatore dell'#Everton ?? 'Felice di essere tornato in… - napolista : #Ancelotti: “Felice di tornare in Premier, all’Everton l’obiettivo è vincere trofei” Le prime parole del tecnico,… - _SiGonfiaLaRete : ?? #UFFICIALE: Carlo #Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton! ???? -