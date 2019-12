Incidente su Grande Raccordo Anulare uscita Cassia: si registra un ferito (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma in prossimita’ dello svincolo 3 (Cassia) al km 13,200, in carreggiata interna, e’ aperta la sola corsia di sorpasso a causa di un Incidente che ha visto coinvolte 4 autovetture di cui una ribaltata. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto 4 vetture ed una persona e’ rimasta ferita. Al momento, la circolazione e’ fortemente rallentata. Oltre al personale del 118, sul posto e’ presente il personale dell’Anas e dei Carabinieri al fine di ripristinare la circolazione nel piu’ breve tempo possibile. L'articolo Incidente su Grande Raccordo Anulare uscita Cassia: si registra un ferito proviene da RomaDailyNews.

