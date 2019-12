Il principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra (poco dopo la partenza della regina) (Di venerdì 20 dicembre 2019) Natale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamNatale 2019, la regina arriva a SandringhamDa Londra al Norfolk e viceversa. Le rotte dei reali britannici oggi, 20 dicembre, si sono praticamente invertite. (Senza, a quanto pare, incrociarsi). Mentre la regina Elisabetta II, 93 anni, lasciava Buckingham Palace – con un giorno di ritardo rispetto al tradizionale programma, provocato dalla nuova apertura del parlamento – per andare a Sandringham e dare inizio alle vacanze natalizie, il principe Filippo, 98, lasciava Sandringham e la tenuta in cui risiede per farsi ricoverare in un ...

