Il Principe Filippo ricoverato in ospedale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Principe Filippo ricoverato in ospedale. Il marito della Regina Elisabetta è stato trasportato a Londra per alcuni controlli. LONDRA (INGHILTERRA) – Il Principe Filippo ricoverato in ospedale. La notizia è stata comunicata da Buckingham Palace che ha tranquillizzato i sudditi circa le condizioni del marito della Regina Elisabetta: “Era in programma il ricovero per una condizione pre-esistente“. Anche se nella nota è stato precisato che si è “trattato di una misura precauzionale raccomandata dal medico reale“. Il duca di Edimburgo attualmente si trova all’ospedale King Edward VII di Londra per tutti i controlli del caso. Massimo riserbo da parte dei medici che non dovrebbero dare aggiornamenti sulle condizioni del Principe almeno fino a quando non ci sarà l’ok da parte della famiglia reale. La Regina Elisabetta attesa a Londra Il ...

Leggi la notizia su newsmondo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Principe Filippo