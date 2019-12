I prossimi 6 smartphone Xiaomi destinati a ricevere Android 10 in Italia

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci apprestiamo a vivere settimane intense con, se non altro perché ora è possibile concentrarsi su almeno sei devicel'aggiornamento con10. Anche qui in. Dopo aver analizzato una recente patch segnalata dal pubblico nostrano, infatti, oggi 20 dicembre bisogna necessariamente fare un passo in più. Nessun annuncio ufficiale, ma la diffusione del codice kernel per sei dispositivi rappresenta lo step cruciale che ci fa avvicinare al rollout, almeno stando allo storico recente del produttore asiatico. Qualiriceveranno a breve10? Analizzando aspetti più concreti, questo venerdì è possibile concentrarsi su diversi deviceormai ad un passo dalla distribuzione dell'aggiornamento con10. Mi riferisco ai vari POCOPHONE F1,Mi MIX 2S,Mi MIX 3,Mi 8, Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition. Ovviamente ...

