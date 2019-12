Dal 26 dicembre ‘Quinto Elemento’ | rassegna sul Pianeta Terra

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Dal 26al 6 gennaio Casa del Cinema propone come ogni anno un programma cinematografico a tema direttamente collegato alla Festa di Roma. In collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, il tema di quest’anno e’ legato alla visione della, ai suoi elementi, alla natura entropica del nostro paesaggio sotto scacco delle trasformazioni globali. “Insieme a Mario Sesti abbiamo intitolato la- dice Giorgio Gosetti, direttore di Casa del Cinema- con un diretto riferimento al capolavoro di Luc Besson che volutamente viene proiettato il 26e ci porta oltre la, in uno spazio futuro che potrebbe essere la scena terrestre tra 200 anni.” “Un film visionario, anticipatore, ancora oggi sorprendente e che fa da apripista a storie, mondi, personaggi direttamente legati ai percorsi della Festa di Roma di quest’anno: ...

SalvatoreMerlo : Breve storia del terrore. Fioramonti si dimette il 23 dicembre dal ministero dell’Istruzione. Brindisi. Al suo post… - Einaudieditore : Domani, sabato 21 dicembre, non perdetevi su @RaiTre la prima puntata di ROMANZO ITALIANO di @annalenabenini con,… - RaiTre : Il 18 dicembre 2014 ci lasciava #VirnaLisi. Dal successo cinematografico internazionale alle fiction tv, le sue in… -