Channing Tatum | al capolinea la storia con Jessie J

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Finisce ufficialmente la relazione traJ. A pubblicare la notizia Us Weekly. A quanto pare la separazione tra il protagonista di Magic Mike e la cantante inglese è avvenuta lo scorso novembre.avrebbero scelto di rimanere amici.L’ultima apparizione in pubblica dei due risale allo scorso settembre, nel corso un concerto.e la popstar si frequentavano dall’ottobre 2018 e la loro relazione aveva ricevuto il benestare di Jenna Dewan, l’ex moglie cheha conosciuto sul set del film che gli ha mutato la carriera, ovvero Step Up. Tuttora non sono noti i motivi che hanno portati i due a prendere la strada della separazione., allaconJ 20 dicembre 2019 07:18.

