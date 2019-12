Xbox Series X come PS5 | obiettivo eliminare virtualmente i tempi di caricamento

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In attesa di capire chiaramente se e quanto saranno diverse, sappiamo già che PS5 eX condivideranno sicuramente un: diminuire al minimo id'attesa e massimizzare il più possibile quelli di gioco.Diverse dichiarazioni e diversi leak riguardanti la next-gen ci hanno fatto capire quanto gli SSD ricopriranno un ruolo di primo piano e Sony ha più volte sottolineato questo aspetto per esempio attraverso le parole del presidente di Naughty Dog. Microsoft a quanto pare si pone degli obiettivi sostanzialmente identici e il recente reveal diX lo ha confermato soprattutto grazie alle dichiarazioni dell'partner director of program management, Jason Ronald."Tutto sta nel fornire agli sviluppatori gli strumenti e le capacità di utilizzare l'hardware nel modo più efficiente possibile. Un buon esempio di questo punto è l'SSD. Abbiamo sostanzialmente ...

