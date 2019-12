Torino Via libera al progetto per Ponte Rossini

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Giunta Comunale ha approvato ilper la realizzazione di opere di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo del

c_appendino : ?? Entro l'anno verrà superato il campo autorizzato di via Germagnano, e nel 2020 si procederà con gli altri campi R… - lageloni : RT @albertoinfelise: Ho visto un miracolo, ieri sul 18. E così mi è venuta voglia di raccontarlo. Perché credeteci o no, è successo davvero… - MadameSwann : RT @albertoinfelise: Ho visto un miracolo, ieri sul 18. E così mi è venuta voglia di raccontarlo. Perché credeteci o no, è successo davvero… -