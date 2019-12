Tennis | ATP Awards 2019 | Matteo Berrettini e Jannik Sinner premiati con riconoscimenti

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sono stati resi noti dall’ATP i nomi dei vincitori degli ATPriguardanti la stagione che si è da poco conclusa. Un’annata di grande livello per ilitaliano, che le premiazioni citate hanno riconosciuto.(attuale n.8 del mondo ed autore di una scalata incredibile), ha ottenuto il riconoscimento di “Most Improved Player of the Year“, proprio per andare a sottolineare i grandi miglioramenti che sono stati evidenziati dal giocatore romano in questo anno che sta per concludersi: le semifinali raggiunte allo US Open e la partecipazione alle ATP Finlas tra le perle. In questo senso, l’enfant prodige delnostranonon è stato da meno. Lui, capace di crescere talmente tanto da diventare l’unico Under19 nella top-100 (n.78 del mondo), ha conquistato il premio come “Newcomer of the year“, avendo ...

WeAreTennisITA : Berrettini candidato come “Most Improved Player of the Year”, Sinner come “Newcomer”, Santopadre come miglior coach… - napolista : Il grande anno del tennis italiano agli #atpawards: premiati #Berrettini e #Sinner. Berrettini votato come “Most i… - LeleRoma1976 : RT @lorenzofares: @janniksin ???? premiato da @atptour come Newcomer of the Year 2019. E due! Un buon bottino per il tennis italiano ????????????… -