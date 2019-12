Samuel Baiocchi choc oggi a Uomini e Donne | “Sei da voltastomaco!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Trono Overe Juan Luis Ciano ai ferri corti E’ appena terminata la puntata diOver. Una puntata pregna di colpi di scena, tra le decisione inaspettata presa da Gemma Galgani e la scelta di Armando Incarnato e Veronica Ursida di lasciare lo studio per conoscersi a telecamere spente. Ma non è finita qua perchè anche il cavaliere del Trono Over di, ha fatto molto discutere. Il motivo? Maria De Filippi l’ha chiamato al centro dello studio per raccontare come sono andate le uscite con Simonetta e Arianna. E in questa occasione l’uomo ha rivelato di essere uscito con entrambe lo stesso giorno, aggiungendo di aver anche baciato Arianna. Una confessione che ha spiazzato tutti. Tuttavia l’uomo si è subito difeso, facendo dell’ironia su Juan Luis Ciano: “Io mica sono come ...

