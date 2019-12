Prescrizione | niente rinvii | riforma in vigore da gennaio Bonafede | “Al lavoro per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladellaentrerà ine solo dopo la maggioranza discuterà sui tempi dei processi. Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla giustizia si chiude con l’intesa sulle intercettazioni e un mezzo accordo sulla: il Pd chiede correttivi, ma saranno fatti in corsa senza che il provvedimento venga bloccato a fine anno. Unici a protestare rimangono i parlamentari di Italia Viva che insistono sul rinvio. Soddisfatto il Guardasigilli: “Sono orgoglioso del fatto che il primoentra inladella: tutti sanno quanto ci abbiamo creduto. Detto questo e consapevole delle divergenze che ci sono nella maggioranza, ho dato disponibilità a rivederci per accelerare i tempi del processo perché è questo che vogliono tutti i cittadini, tutti gli addetti ai lavori. Il 7verranno prese in considerazione tutte le ...

Grand_Battery : @matteosalvinimi Niente prescrizione eh! E l'abolizione l'hai votata tu! Sceeeemooo Sceeeemooo sceeeemo! - Giadamarcucci3 : Ha proprio ragione #Sgarbi: il #governoPD5S è appeso al filo della Giustizia che il PD tira e molla a suo piaciment… - marisameli2 : Salvini: «Sono indagato per sequestro di persona aggravato. Rischio 15 anni» @sole24ore -