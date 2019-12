Piemonte vota sì a richiesta autonomia

Il Consiglio regionale delha approvato il provvedimento con cui la Giunta tratterà con il Governo centrale ladi una 'rafforzata' per la Regione. Il via libera è arrivato con i voti a favore non solo della maggioranza di centrodestra ma anche Pd e Moderati. Luv si è astenuto, mentre i consiglieri 5S non hanno partecipato al voto. "Nessun trionfalismo ma è un passo importante. Siamo felici", commenta il governatore Cirio.(Di giovedì 19 dicembre 2019)