Perde il controllo dell’auto e finisce in un dirupo | paura per una donna

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Rocambolesca disavventura questa sera per unaclasse ’50 di Paduli, che è finita in unall’altezza del chilometro 90 della Strada Statale 90 Bis. La, nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto, all’uscita da una traversa, non è riuscita a frenare la sua retromarciando ildel mezzo. Fortunatamente illesa, la 69enne ha riportato solo qualche ferita di lieve entità. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. L'articoloildell’auto ein unper unaproviene da Anteprima24.it.

