McDonald’s | due giovani dipendenti muoiono folgorati in cucina | erano fidanzati

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sono rimastimentre pulivano ladi un locale del distretto di Pueblo Libre, in provincia di Lima. Per questo, la concessionaria in Perù della compagnia di fast foodha chiuso per due giorni tutti i locali nel Paese. Secondo il quotidiano La Republica, Alexandra Porras, di 18 anni, e Gabriel Campos, di 19,e in mattinata stavano pulendo insieme il pavimento delladel fast food quando sono sono stati raggiunti da una scarica elettrica prodotta dal contatto con l’acqua di un cavo abbandonato al suolo. Sulla vicenda, che ha suscitato un forte clamore nei media peruviani, è stata aperta una inchiesta e la Sovrintendenza nazionale delle attività lavorative (Sunafil) ha avvertito che se dovessero emergere responsabilità della compagnia nell’incidente, potrebbe scattare una multa amministrativa di almeno 189.000 Nuevo Soles (equivalenti a circa ...

