La moda incontra i diritti umani Il regalo solidale che salva le vite

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Viviamo in una società in cui odio e razzismo sono all’ordine del giorno, soprattutto nei confronti di coloro che sono più sfortunati di noi e che scappano dal proprio Paese e dalla propria famiglia, con la speranza di una vita migliore altrove. Quante volte ci capita di sentire parole di intolleranza nei confronti dei migranti che, periodicamente, affrontano viaggi in condizioni spesso disumane per giungere nel nostro Paese? Siamo davvero così noi italiani? Tanti sono coloro che, purtroppo, non arrivano a toccare i nostri confini e trovano la morte in mare. In questo periodo storico, numerosi sono gli uomini e le donne che si impegnano per tenere viva la speranza. Alcuni sono attivi nell’accoglienza dei migranti, altri hanno bisogno anche del nostro aiuto. A tale proposito è nata T/WINS – Magliette senza frontiere, la prima linea di t-shirt gemelle e sostenibili ...

