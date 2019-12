Cremonese-Juve Stabia | parte la prevendita per gli ospiti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellamare di(Na) – La S.S.rende noto che sono disponibili da oggi, giovedì 19 dicembre 2019, senza obbligo di carte di fidelizzazione, i tagliandi di ingresso del Settoredello Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, per assistere all’incontro, in programma Giovedì 26 Dicembre 2019 alle ore 15.00 e valevole per la 18^ giornata di andata del campionato di Serie BKT. I biglietti saranno in vendita al prezzo di € 15,00, € 10,00 per ragazzi/e dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti alla data della gara. € 5,00 ragazzi/e dai 4 anni compiuti ai 14 non compiuti alla data della gara. Per i bambini fino ai 4 anni non compiuti è previsto l’ingresso gratuito, occorre esibire all’atto dell’accesso un documento o tessera sanitaria del bambino. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di ...

