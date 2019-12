Caso Gregoretti | i pm | Nessun caso di sequestro di persona

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mauro Indelicato Secondo la procura etnea, che aveva chiesto l'archiviazione per l'ex ministro Salvini suldella nave, non c'erano i presupposti per l'accusa diA livello politico la questione è destinata a tenere banco per diverse settimane, il prossimo 20 gennaio si dovrebbe procedere alla decisione della giunta per le immunità e lì lo scontro potrebbe essere molto acceso. Il riferimento è aldella nave, molto simile per certi aspetti a quello che ha riguardato lo scorso anno la nave Diciotti. Entrambi sono mezzi della Guardia Costiera che hanno avuto a bordo alcuni migranti e che sono rimaste ancorate dentro il porto senza possibilità di farli scendere. IlDiciotti si è avuto nell’agosto del 2018, le vicende legate alla naveinvece risalgono allo scorso mese di luglio. Altro elemento in comune, riguarda il contesto ...

