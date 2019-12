Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Daniel O’Neil era un militare del Rhode Island che aveva un sogno. Poter lavorare nell’unità K-9 per il resto della sua vita. Raccontava spesso ai suoi colleghi del suo sogno. E un giorno è riuscito a realizzarlo grazie a undefinito noncheva diucciso nel rifugio, ma che poi èto unsalvando un teenager. Il militare sognava da tempo di poter entrare nell’unità cinofila insieme a uncoraggioso. E un giorno il suo sogno èto realtà quando ha ricevuto una telefonata. C’era undi 8 mesi di nome Ruby definito non, che due ore dopo sarebbe statoper. Si poteva vedere se lui sarebbe stato in grado di lavorare comepoliziotto. Così Ruby è entrato a far parte della famiglia dell’agente Daniel O’Neil: tutti erano felici di averlo tra loro, perché sprizzava gioia ...

