Calciomercato | il Milan prepara il colpaccio | il Siviglia bussa in casa Torino | ex Inter

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ieri si è aperta la giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Sampdoria e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che allunga ulteriormente in classifica in attesa della partita dell’. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul, novità importanti nelle ultime ore per le sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. PANCHINE – Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Trapani. Marchigiano, 65 anni, il tecnico scelto per sostituire l’esonerato Francesco Baldini “ha una lunga carriera da allenatore con oltre 1.000 panchine dalla serie D alla serie A, di cui piu’ di 400 in serie B. E’ stato artefice della storica promozione del Carpi in Serie A. Il nuovo tecnico granata – riporta il club – sara’ presentato oggi alle 18 presso la sala stampa dello Stadio Provinciale di ...

