Un posto al sole | attori a Chi l’ha visto | “Rubata la nostra identità!”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Chi l’ha, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti di Unaldenunciano: “Hanno rubato le nostre foto” Dopo la denuncia di Maurizio Aiello, documentata in una puntata di Chi l’haandata in onda qualche tempo fa, stasera è stata la volta di altri duedi Unal: Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, che interpretano Arianna e Filippo. Nella puntata di Chi l’hadel 18 dicembre, i due hanno infatti segnalato il furto delle loro foto, poi utilizzate per creare profili falsi sui social, destinati a tentativi di truffe (sentimentali e non). Ultimamente ho notato cose molto strane: il mio telefono è risultato localizzato in Congo, nonostante io mi trovassi a Roma o a Napoli… e su facebook sono stato contattato da ragazze africane, che mi hanno fatto strane richieste, invitandomi a spogliarmi ha dichiarato ...

