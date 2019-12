Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 10 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e viene ritrovato in ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Fiat Chrysler Peugeot hanno raggiunto l’accordo per la fusione la nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volume in terzo in base al fatturato con vendita annuale di 8,6 milioni di veicoli ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro non ci saranno chiusure di stabilimenti giocano sarà presidente Carlo sparare se sei il CD avrà 11 membri con una maggioranza di consiglieri indipendenti tra Considera anche trovare sono mandato iniziale di 5 anni prima del Closing fiat-chrysler distribuire i propri azionisti un dividendo speciale di 5 miliardi e mezzo mentre Peugeot distribuirà la quota del 46% detenuta nella società di componentistica faurecia blitz della polizia contro storici antagonisti torinesi e del NordEst impegnati da sempre nella ...

