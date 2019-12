Star allo Specchio | elogio alla naturalezza di Vittoria Puccini

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A ventidue anniè entrata nelle nostre vite, e nel nostro immaginario, con la serie tv «Elisa di Rivombrosa», la favola sul riscatto della ragazza dalle umili origini che ha fatto sognare in tanti negli anni duemila. Dara è diventata l’attrice italiana dbellezza che mette d’accordo tutti, piace a uomini, donne e anche ai più giovani. In tutti i suoi ruoli non è mai cambiata tanto, ha sempre mantenuto inalterato il suo fascino naturale, acqua e sapone, tempestato da un marea di lentiggini. Dopo quel set che è stato galeotto tra lei e Alessandro Preziosi, papà di sua figlia Elena, 13 anni, l’abbiamo rivista in molti altri film, da «Baciami ancora» a «Tutto l’amore che c’è» e «Tutta Colpa di Freud», ma anche in produzioni per la televisione come «Romanzo Famigliare». E da poco è tornata sul piccolo schermo nel ruolo di Pubblico ...

senzacura : RT @LongTakeIt: MAY THE FORCE BE WITH YOU. Ci siamo: domani esce in sala #StarWars: #LascesadiSkywalker': nell'attesa di emozionarci davan… - bianco222 : RT @altreconomia: Dove si vive la tavola: alla scoperta dell’osteria italiana. Prendere il territorio e reinterpretarlo, disegnando un’idea… - julietlovv : Ma secondo voi è normale andare allo spettacolo di mezzogiorno a per vedere Star Wars? Ahah -