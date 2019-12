Minaccia operatore ecologico che lo invita a spostare furgone: denunciato (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno denunciato in stato di liberta’ un romano di 51 anni, per il reato di Minaccia aggravata. L’uomo, dopo aver parcheggiato il suo furgone, davanti i cassonetti della spazzatura, posizionati davanti al mercato rionale di via Cesare Ricotti, si e’ diretto verso il suo banco di lavoro. Poco dopo un operatore ecologico, non riuscendo a svuotare il bidone, con alcune suonate di clacson, ha attirato l’attenzione del 51enne e lo ha invitato a spostare il veicolo. Dopo aver parcheggiato piu’ avanti, il 51enne con un atteggiamento infastidito, si e’ diretto al netturbino e lo ha insultato piu’ volte, sotto la Minaccia di un coltello a serramanico. I Carabinieri allertati dalla vittima, hanno perquisito il furgone sul posto ed hanno rinvenuto il coltello usato poco prima dall’uomo ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Minaccia operatore