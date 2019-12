Michela Persico Instagram | intrigante in abito da sera | «Che principessa!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani,, ha postato pochi minuti delle sue foto suche hanno lasciato tutti suoi followers senza parole. La bellissima conduttrice sportiva ha un fisico perfetto e non ha la minima paura a mostralo. Spesso, infatti, regala scatti da “urlo” a tutti i suoi ammiratori, che dimostrano di apprezzare la cosa con numerosi like e commenti.è incredibilmente sensuale e le basta davvero pochissimo per risultare irresistibile. Nei suoi ultimi post il vestito dala trasforma in una principessa molto, ma molto sexy. Leggi anche –>, curve strizzate nel micro bikini: «Tanta roba!»principessa sexy suLa bellissimaè decisamente pronta per il Natale 2019. Poche ore fa ha condiviso con i suoi followers degli scatti indaa dir ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Michela Persico a RBN: 'Difficile emergere lavorativamente quando sei la fidanzata di un calciatore' - TUTTOJUVE_COM : Michela Persico a RBN: 'Difficile emergere lavorativamente quando sei la fidanzata di un calciatore' -