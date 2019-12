Grande Fratello VIP 2020 | Antonella Elia | Michele Cucuzza e Adriana Volpe concorrenti

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Alla quarta puntata de La Repubblica delle donne (ultima del 2019 prima dei due best of nei prossimi due mercoledì) Alfonso Signorini, presenza fissa del programma, ha lasciato un regalo sotto l'albero per Piero Chiambretti confermando treufficiali che entreranno all'interno della casa delVIP il prossimo gennaio.Tutti e tre i nomi girovagavano fra le indiscrezioni di questi ultimi mesi e noi di TvBlog ve li avevamo accennati tramite un retroscena già dallo scorso 30 settembre 2019. I tre inquilini sono:(già opinionista di CR4 dall'inizio della seconda edizione) presa per mano da Signorini,che quest'anno è rimasta orfana di programmi in tv dopo la chiusura di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 e, volto gentile del giornalismo degli anni '90, storico conduttore de La vita in diretta a cavallo tra gli anni '90 e ...

