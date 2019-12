Giorgia Meloni a Stasera Italia | Non temo niente | ma quando deciderà il popolo con

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) "Io non ho paura delle elezioni né anticipate, né col taglio dei parlamentari. Noi siamo sempre perché ilpossa decidere. I Governi non si costruiscono in laboratorio". Lo dice, il programma su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, evidentemente riferendosi al

renato_parola : RT @FrancescoLollo1: PRIMA TI IGNORANO, POI TI DERIDONO, POI TI COMBATTONO... POI VINCI! ???? - StaraceA : RT @Mov5Stelle: Giorgia Meloni ha ammesso che nel 2011 il suo governo fece partire la negoziazione dando vita al #Mes. Finalmente! Dice d… - Maria89828556 : RT @iolanda_pitti: Giorgia Meloni #StaseraItalia -