Fca-Psa | ufficiale la fusione | nasce 4° gruppo di auto al mondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le nozze tra i due gruppi Fca-Psa sono ufficiali.rà il secondodiin Europa, dietro solo alla tedesca Volkswagen e quarto nella classifica mondiale dei produttori (ma terzo se si guarda al fatturato). L’accordo sarà chiuso nel giro di dodici quindici-mesi. La sede delche terrà insieme tra gli altri, marchi come Fiat e Chrysler, Peugeot e Citroën, sarà in Olanda. Confermata la tripla quotazione: le azioni scambieranno sul circuito Euronext di Parigi, sulla Borsa Italiana di Milano e a Wall Street. Così come messo nero su bianco l’impegno a non chiudere stabilimenti, pur cercando risparmi e sinergie importanti. I dettagli su questa importantesono arrivati prima dell’apertura dei mercati, nella giornata di oggi, mercoledì 18 Dicembre 2019. Per Fiat Chrysler si tratta del coronamento di un percorso avviato da Sergio Marchionne, per il ...

