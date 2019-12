Di Maio sulla Commissione Banche | Lannutti farà passo indietro | ma la presidenza

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Oggi ho incontrato il senatore Elioe mi ha detto che non voleva essere un alibi per non far partire la, per questo ha deciso di fare undi lato”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di, nella registrazione della puntata di ‘Porta a porta’, che andrà in onda questa sera.“Ladellaspetta al M5S. Dopoc’erano” in lizza per la“Alvise Maniero e Carla Ruocco”, ha aggiunto Di

