Cosa succede al corpo se sostituisci il caffè con il tè verde

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Potresti avere sintomi di astinenzaIl sonno miglioraSi assumono più antiossidanti L'infiammazione diminuisce Migliora il microbioma oraleIlè una delle gioie della vita. Una tradizione, un rito, l’unico modo per riuscire a iniziare la giornata, una scusa per incontrare persone o fare una pausa in ufficio. In realtà, la dose di caffeina quotidiana, potrebbe essere tranquillamente sostituita dal tè, un vero boost per l’organismo. Le varie tipologie di tèche vengono create trattando le foglie di tè con il vapore, contengono meno caffeina rispetto al tè nero o al, ma abbastanza per dare una spinta. Oltre ad avere molteplici benefici per la salute. Non c’è un solo tè, ci sono molte varietà, comprese quelle con aromi aggiunti come fiori o erbe. I tè verdi affumicati e tostati come l’hojicha hanno un sapore diverso rispetto a quello ...

massimozedda : Cosa succede in Regione/4 In #Sardegna siamo all'epoca dell'autocontrollo. #attentialvoto - GamesHuntersITA : COSA SUCCEDE IN RESIDENT EVIL 2 LONTANO DAL GIOCATORE? - apavo75 : RT @ManuelaBellipan: Ecco cosa succede se un Ministro lavora, invece di sorseggiare Mojto da una spiaggia... ?? Lamorgese 5 - Slavini 1 E… -