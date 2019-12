“Benevento” fa il botto e diventa una hit musicale | è boom su Spotify

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho preso una sbandata, una raffica di vento. L’ho fatta stare male e ora me ne pento, a Benevento… pioveva”. E’ solo un estratto del nuovo brano del duo umbro “Luci da Labbra“, in uscita proprio oggi sue già protagonista della classifica “Top Italia 2019” della piattaforma, che comprende le hit più ascoltate dagli utenti e nella quale spiccano nomi di un certo spessore come quelli di Vasco Rossi, U2, Cesare Cremonini, Coldplay, Tiziano Ferro, Zucchero e chi più ne ha più ne metta. Centinaia di ascolti fin dalla prima ora per una canzone che ha tutto perre un tormentone. Il titolo completo è “19mq (Benevento)” e il testo parla dei ricordi di una storia d’amore finita male. I Luci Da Labbra hanno fatto il loro debutto sulo scorso giugno con ...

