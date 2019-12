Australia | caldo da record | raggiunto un primato storico

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Insiamo in piena estate e le temperature, in alcune parti del Paese, hanno raggiunti valori impressionanti Mentre in Europa e Nord America ci prepariamo al Natale nella tipica atmosfera delle feste infreddolita e uggiosa, dall’altra parte del globo scoppia l’estate con temperature opprimenti, afa, umidità e, purtroppo, incendi alimentati da una situazione climatica … L'articolodaunproviene da www.inews24.it.

