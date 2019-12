Antonella Ruggiero presa di mira per un post pro Sardine

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’ex voce dei Matia Bazar,, che recentemente è stata ospite sulla Rai da Francesca Fialdini, ha scatenato una vera e propria bufera social schierandosi con il popolo delle. La cantante, in seguito alla pubblicazione sui social network di una foto con dellestilizzate, è finita al centro di una polemica social, con i fan che non hanno gradito la sua palesedi posizione. La foto di un branco didisegnate, condivisa sul suo account su Facebook e senza parole a corredo, è apparsa come una vera e propria dichiarazione di intenti. «Che tristezza», «Che delusione», hanno scritto in molti. LEGGI ANCHE:, i 6 punti del programma e quel verbo che stona. Decine di altri follower l’hanno accusata di schierarsi apertamente in campo politico in favore dellee non hanno gradito. La cantante è stata letteralmente sommersa di commenti ...

