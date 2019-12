Wanda Nara | «Raiola mi piace tantissimo Su Moggi…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La moglie e agente di Icardi,, ha commentato il rapporto con i procuratori nel mondo del calcio Nel corso della sua intervista a CR4 – La Repubblica delle donne,ha parlato del feeling con i procuratori: «Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo.miperché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai conosciuto, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò». Su Luciano Moggi: «Penso che uno come manager deve sempre pensare alla cosa migliore per la sua azienda. Un giocatore come Mauro che fa 30 gol a stagione va benissimo in qualsiasi squadra. Per me è stato facilissimo assistere uno come lui, ma Mauro potrebbe andare ovunque anche senza di me», ha concluso la moglie e agente di Mauro Icardi. Leggi su Calcionews24.com

