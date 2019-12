Un “barattolo di miele” per incastrare gli attacchi cyber (Di martedì 17 dicembre 2019) Il termine honeypot letteralmente significa barattolo di miele. Ma a discapito del nome è un componente rilevante nelle architetture informatiche, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica. Il motivo di un nome così originale è presto detto: come gli orsi sono attratti terribilmente dal miele, così gli attaccanti sono attratti da servizi/porte lasciati incustoditi e non protetti relativamente ai più svariati contesti di rete. Possiamo immaginare il servizio/porta come una funzionalità messa a disposizione da un dispositivo di rete al quali gli utenti possono connettersi in remoto. Banalmente accedere a un sito web significa accedere a una specifica porta/servizio messa a disposizione dal personale che gestisce tale sito web, solitamente la porta 80 o 443 e rispettivamente il servizio http e https. Esca per gli attaccanti Ma torniamo al concetto di honeypot: abbiamo ...

