Sondaggio SWG La7 | Cresce FdI | stabile M5S | calano Lega e Pd | Renzi al 5 | 1%

Leggi la notizia su firenzepost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuovodi SWG per La 7 di Mentana. Fratelli d'Italia, rispetto a settimana scorsa,del +0,9 per cento raggiungendo il 10,7. Il Movimento 5 Stelle resta al 15,7 per cento

you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 32,2% (-0,8) PD 17,5% (-0,5) M5S 15,7% (+0,2) FdI 10,7% (+0,9) FI 5,7% (+0,4) IV… - lorepregliasco : I dati del sondaggio SWG su @qn_lanazione che ieri dicevo avrebbe fatto discutere ?? Un dato eclatante insieme al t… - you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 33,0% (-0,8) PD 18,0% (+0,3) M5S 15,5% (=) FdI 9,8% (-0,2) FI 5,3% (+0,2) IV 4,6… -